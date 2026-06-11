La banda tributo «Cronorock» junto al Instituto Municipal de las Culturas organizan la «Misa de Despedida» del Indio Solari en el Parque Don Orione de Almirante Brown.

La cita será en Don Orione el próximo domingo 14 de junio desde las 16 horas, con ingreso libre y gratuito para el público.

Desde la mencionada banda tributo hacia los Redonditos de Ricota y el Indio Solari, indicaron que para que las familias puedan disfrutar de la despedida «nos juntamos a hacer lo que mejor sabemos: cantar. Por él. Por nosotros. Por todos los que alguna vez encontraron refugio en estas canciones».

Cronorock es una banda tributo de extensa trayectoria oriunda de la localidad de Burzaco.

El evento, que se denomina «Almirante Brown despide al Indio Solari», se desarrollará en la calle Eva Perón N° 1948 y promete ser un capítulo más que emotivo de la despedida a uno de los grandes referentes del Rock Nacional.