“¡Vamos Nene!”. Así se llama el mural que el pensó el Programa de Embellecimiento Urbano para homenajear al joven piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto. Lo hizo el artista Heber Martínez (@heb_martinez), tiene las letras de Gustavo Alderete (@gustavo_letrista). Está ubicado en Arias y Bynnon, de José Mármol.

“Una obra que expresa el orgullo de toda una comunidad y acompaña a Franco en cada desafío, alentándolo desde Almirante Brown hacia las pistas del mundo”, dijeron desde el Instituto Municipal de las Culturas dependiente del Municipio de Almirante Brown.

Antes de este presente como piloto de Fórmula 1, Colapinto fue campeón del Campeonato de España de F4 en 2019, y tercero en los campeonatos de Toyota Racing Series y Eurocopa de Fórmula Renault (ambos en 2020), Asian Le Mans Series (2021), cuarto en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA (2023), y compitió en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA con el equipo MP Motorsport durante diez rondas en 2024.