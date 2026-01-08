La oficial Micaela Belén Ramírez perdió la vida el sábado en las instalaciones de la Sub DDI de Florencio Varela. El hecho ocurrió cerca de las 9:30 hs y Gendarmería Nacional quedó a cargo de las pericias para determinar cuáles fueron las causas de un deceso que, en principio, se informó como un suicidio.

Los familiares de la joven dijeron que ella había reportado a su jefe superior que la noche anterior a su muerte, fue drogada y abusada sexualmente por compañeros de la propia fuerza. La denuncia familiar sostiene que el jefe a cargo la ignoró y se burló de su testimonio, dejándola en un estado de desprotección total que la habría llevado a tomar la drástica decisión dentro de la dependencia policial.

Micaela tenía 25 años y había egresado de la fuerza en 2024. Se trata del primer suicidio registrado dentro de la institución en este 2026. Según agregaron los informantes, el caso se conoció ayer y se descubrió cuando los integrantes de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito escucharon una detonación en uno de los baños del edificio, situado en el cruce de Bombero Voluntario Senzabello y Los Andes.

Peritos de la Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.), al ser convocados por las autoridades de la Justicia, requisaron el lugar del episodio, donde incautaron la pistola de la víctima (una Bersa TPR9 nueve milímetros), una vaina servida de dicho calibre, un cargador que tenía dentro un total de siete municiones y un aparato de telefonía celular.

La familia reclama que sean identificados los responsables del presunto abuso y a quienes encubrieron el hecho. El pedido de justicia busca que se esclarezca el comportamiento de los oficiales que estuvieron con ella la noche previa y la responsabilidad jerárquica por la negligencia en la atención de su denuncia.