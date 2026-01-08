En el nuevo polideportivo de Calzada ya funciona la Colonia de Verano 2026, donde ya finalizaron las obras de la segunda etapa, que incluyeron la cubierta del natatorio semi olímpico y un estadio con playón deportivo multifunción. El nuevo espacio permite la práctica de fútbol, básquet y vóley, alcanzando una superficie total de 2.500 m².

También se concretó la climatización del agua, el acondicionamiento del aire en vestuarios y pileta, junto a trabajos de iluminación, pintura y terminaciones generales.

El martes, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Jose Fabiani, acompañado por la concejal electa y jefa de Gabinete del municipio, Paula Eichel, le entregó una ordenanza a la nadadora Noelia Petti, declarada Personalidad Destacada del Deporte del Partido de Almirante Brown. Petti es una nadadora y entrenadora de natación que hace unos años se anotó en la historia al cruzar el Río de la Plata. De ahí ue el reconocimiento destaca su trayectoria deportiva, su aporte a la natación en aguas abiertas y su compromiso con la comunidad local.

El flamante Polideportivo, ubicado sobre la calle Martín Miguel de Güemes, en el límite entre Rafael Calzada y Claypole, comenzará en los próximos días a ser utilizado por niñas, niños y personas adultas mayores, ampliando el acceso al deporte y la recreación.