La justicia de Lomas de Zamora condenó a 15 años de prisión a dos sujetos por asesinar a un joven de 19 años en la puerta de la casa de sus padres,en Burzaco, en agosto del año pasado.

Kevin Gómez y Kevin Adrián Navarro recibieron del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora 15 años de prisión por el delito de “homicidio en ocasión de robo”. Gómez se entregó en la fiscalía una semana después del hecho mientras que Navarro fue apresado en una serie de allanamientos en La Matanza.

Ambos sujetos, sumados a un tercero que permanece prófugo, asesinaron a Franco Saulle de un disparo en la cabeza el jueves 8 de agosto de 2024, cuando llegaba a la casa de sus padres, en Burzaco. El joven había estacionado su auto, un Peugeot 208 blanco, frente a la casa de su familia, situada en la calle Pablo Podestá de Burzaco, y se bajó. En ese momento, tres hombres descendieron de un coche –también un Peugeot 208, pero de color negro– que estaba detenido detrás del de Saulle.

Los sujetos se acercaron al trader, le dispararon en la cabeza –a la altura del ojo derecho– y escaparon sin llevarse ninguna de las pertenencias. Toda la escena quedó grabada por las cámaras de seguridad. Saulle quedó herido de gravedad y fue asistido por sus padres y por un vecino que al escuchar la detonación salieron a la calle. Fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, en Adrogué. Cuando llegó los médicos constataron que tenía muerte cerebral y falleció horas más tarde. La causa – caratulada como “homicidio en ocasión de robo” – se tramitó en la UFI 2 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Leonardo Kaszewski.