En medio de su recuperación tras el brutal robo que sufrió el pasado fin de semana en momentos que se desplazaba desde su casa para cumplir con su vocación como bombero voluntario, Martin Suarez recibió una nueva bicicleta para suplir la que le robaron tres sujetos que lo abordaron y lo golpearon salvajemente para apropiarse de su rodado.

El gesto solidario lo concretó la Cámara de Industria y Comercio de Longchamps, y su presidente Héctor Cejas, fue el encargado de realizar la entrega de la bicicleta en el Destacamento Longchamps del cuerpo voluntario. «Desde la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a cada una de las autoridades que integra la entidad comercial e industrial, y a todos los vecinos por sus mensajes de apoyo.»

«En algún momento se llegó a malinterpretar el tema de la colecta. No es que el dinero no me permitan recibirlo, sino que yo mismo insistí con no querer recibir nada. Es mi profesión, son mis valores y soy consciente de que todos podemos llegar a sufrir la inseguridad en cualquier momento, y no por ser bombero voy a necesitarlo mas que alguien. De igual manera le agradezco a toda la gente que quiso colaborar, y a toda la gente que estuvo enviándome fuerzas en estos días», dijo Martín.