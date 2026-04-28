Bomberos Almirante Brown llevó adelante un curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) destinado a vecinos de la comunidad, con el objetivo de brindar herramientas básicas para la atención de emergencias y promover la prevención en situaciones críticas.

La capacitación se desarrolló en el Destacamento 2 de Claypole, y contó con la participación de un numeroso grupo de vecinos interesados en adquirir conocimientos fundamentales para actuar ante casos de paro cardiorrespiratorio. Durante la jornada, los instructores explicaron conceptos teóricos y realizaron demostraciones prácticas sobre técnicas de RCP, uso de desfibriladores externos automáticos (DEA) y maniobras de desobstrucción de la vía aérea.

El curso fue dictado por personal capacitado de la institución, quienes destacaron la importancia de la rápida intervención en este tipo de emergencias, ya que una acción oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde Bomberos Almirante Brown se reafirma el compromiso con la comunidad, no solo en la respuesta ante emergencias, sino también en la educación y concientización de los vecinos, fomentando una sociedad más preparada y solidaria.

(Prensa Bomberos)