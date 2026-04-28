Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, el Sanatorio Modelo Burzaco reafirmó su compromiso con los pacientes y sus familias a través de actividades participativas y abiertas a la comunidad. La iniciativa forma parte del ciclo de jornadas de concientización sostenido desde hace más de cuatro años cuyo objetivo es incentivar la prevención y la promoción de cuidados y hábitos saludables.

Actividades realizadas

Charla informativa: “Cuidado y bienestar en la tercera edad”. A cargo del Dr. Martín Mazza , médico intensivista del sanatorio, se desarrolló en la sala de espera de Consultorios Externos. El encuentro generó un espacio de diálogo sobre los principales aspectos del cuidado de la salud en la tercera edad, con consejos prácticos de prevención y participación activa de los asistentes.

“Cuidado y bienestar en la tercera edad”. A cargo del , médico intensivista del sanatorio, se desarrolló en la sala de espera de Consultorios Externos. El encuentro generó un espacio de diálogo sobre los principales aspectos del cuidado de la salud en la tercera edad, con consejos prácticos de prevención y participación activa de los asistentes. Stand de Enfermería: Control de tensión arterial. En el hall central, el Servicio de Enfermería dispuso un espacio de atención entre las 10 y las 16 hs. Cada paciente recibió una planilla con el registro de sus valores, incentivando y facilitando el seguimiento con especialistas y el cuidado en el hogar.

Información médica de calidad

Durante la jornada, se resaltaron los hábitos saludables fundamentales para una buena calidad de vida:

Hidratación adecuada (mínimo 2 litros de agua potable diarios).

Ejercicio moderado diario.

Alimentación equilibrada (menos azúcar, sal y procesados; más frutas, verduras y legumbres).

Sueño de calidad (7-9 horas).

Tiempo de ocio y apoyo social.

Actividades cognitivas para memoria y lógica.

Chequeos médicos regulares (mínimo una vez al año con el médico de cabecera y especialistas según indicación médica).

Análisis de laboratorio y estudios de imágenes según sexo y edad.

Se trataron además las principales enfermedades en la tercera edad, entre las que predominan las metabólicas (hipo/hipertiroidismo, diabetes), cardiovasculares (hipertensión, insuficiencia cardíaca, infarto), pulmonares (EPOC, neumonía) y neuronales (Alzheimer, demencias, Parkinson, ACV). También son comunes las patologías asociadas a la visión y audición, así como los cánceres más frecuentes según el género: cáncer de mama y cuello uterino en mujeres, y cáncer de próstata en hombres, destacando en todos los casos la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

El Dr. Mazza subrayó: “La salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino también un estado de bienestar integral. Es fundamental acudir al médico de forma regular y consultar a las instituciones de salud ante cualquier síntoma, cumpliendo siempre con las indicaciones médicas.”

Actividad participativa

Durante la charla, el doctor invitó a los presentes a conversar sobre estas cuestiones, instando a levantar la mano a todos aquellos que padecían presión alta, tomaban medicación y a quiénes ejercían hábitos saludables. La respuesta de los participantes evidenció un conocimiento creciente sobre la importancia de los hábitos para mantener una buena calidad de vida.

La jornada concluyó con un llamado a la prevención como herramienta esencial para garantizar bienestar en todas las etapas de la vida. En línea con el lema de la Organización Mundial de la Salud 2026: “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”, se recordó que la salud es un derecho universal y que la comunidad debe ser protagonista activa en su cuidado.