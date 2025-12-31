En el marco del Día Mundial del VIH-SIDA 2025, el Sanatorio Modelo Burzaco llevó adelante una charla abierta a la comunidad en la sala de espera de consultorios externos. La institución, que cuenta con más de 40 años de experiencia médico asistencial, organizó la actividad como parte del ciclo de jornadas de concientización que sostiene desde hace más de tres años y la misma estuvo a cargo de la médica especialista en Infectología, la Dra. María Rosa Guerra y contó con la participación del Lic. Tomás Fueyo, enfermero especializado en control de infecciones.

Durante la exposición, la Dra. Guerra remarcó que el acceso al diagnóstico es un derecho y una herramienta fundamental para cuidar la salud. Asimismo, expresó que la celeridad en la detección aumenta las posibilidades de tener una buena calidad de vida con tratamiento.

Métodos de transmisión del VIH

En la presentación, la Dra. Guerra explicó que el VIH puede transmitirse a través de relaciones sexuales sin protección; por compartir agujas o jeringas; de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia; y por transfusiones de sangre no controladas, aunque estas últimas hoy son altamente infrecuentes gracias a los protocolos de seguridad vigentes.

Tres ejes fundamentales

La especialista destacó la importancia del diagnóstico, señalando la disponibilidad del test rápido en centros públicos, que requiere sólo una gota de sangre y brinda resultados en 15 minutos, de manera confidencial y gratuita. Más aún, recordó la opción de realizar análisis de sangre en laboratorios con orden médica y subrayó la necesidad de hacerse la prueba al menos una vez al año.

En cuanto a la prevención, enfatizó el uso del preservativo y del campo de látex en todas las relaciones sexuales, y explicó la existencia de medicación pre y post exposición en casos de falta de protección, fallos en el método o accidentes con objetos punzantes en espacios públicos. Finalmente, habló sobre las vacunas: aunque no existe vacuna contra el VIH, resaltó la relevancia de las vacunas gratuitas y seguras contra otras enfermedades prevenibles, como HPV, hepatitis o tétanos, que han demostrado eficacia en la reducción de enfermedades.

Análisis gratuito

La jornada concluyó con el mensaje “El VIH no discrimina”, visibilizando la salud sexual en todas las etapas de la vida, incluyendo adultos mayores. Se entregaron preservativos, cintas rojas y folletos informativos, junto con datos sobre centros de testeo gratuito como el Hospital Lucio Meléndez y el CAPS de José Mármol, reafirmando la importancia de la prevención y el acceso al diagnóstico.

El Sanatorio Modelo Burzaco, a través de su Servicio de Infectología, renueva cada año su compromiso con la comunidad al conmemorar el Día Mundial del VIH/SIDA. Estas jornadas de concientización reflejan la vocación de la institución por sostener la prevención y el cuidado integral de la salud, y ponen de relieve la importancia de la información como herramienta de sensibilización.

En este marco, la institución afirma: “Estamos convencidos del valor de la concientización e invitamos a nuestra comunidad a no sólo ser parte de la labor de prevención, sino también a convertirse en agente multiplicador de la información de calidad”.