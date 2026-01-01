Un hombre de 49 años que en días iba a ser papá, murió tras ser atropellado por una mujer que conducía alcoholizada en la localidad de Nordelta, partido bonaerense de Tigre. La conductora fue identificada como Yesica Loreley Quevedo, de 41 años, vive en Lomas de Zamora y tiene un emprendimiento de colchonetas para yoga, conocidos como mats. Una cámara de seguridad registró el momento del siniestro.

Las imágenes captadas muestran el momento en el que Olivera cruzó el Corredor Bancalari y al llegar al costado del camino fue embestido por una camioneta Jeep Renegade, la cual era conducida por Quevedo, quien circulaba con 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando lo permitido es 0 en provincia de Buenos Aires.

El medio Clarín indicó que Olivera trabajaba como personal de mantenimiento en un country de Nordelta y vivía en Malvinas Argentinas por lo que todos los días tenía que tomarse tres colectivos.

Se supo que la mujer fue detenida tras el hecho e imputada por el delito de homicidio culposo, aunque recuperó la libertad este martes al pagar una fianza, lo que generó enojo en los familiares de la víctima, quien en días cumplía 50 años y hasta iba a ser papá por primera vez.