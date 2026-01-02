Como cada año, los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltazar llegarán este domingo 4 de enero a Burzaco para protagonizar la tradicional caravana mágica y recibir las cartitas de los más pequeños de nuestro distrito. La actividad dará inicio a las 17.30 horas desde la Delegación de Burzaco (calle Roca y 9 de Julio). Desde allí, el recorrido continuará por España, Yrigoyen y Asamblea, avanzando luego por Prieto hasta llegar a la Plaza Mastrangelo, donde los Reyes Magos permanecerán entre las 19 y las 20.

Posteriormente la caravana retomará por Asamblea, Alsina, Roca y Quintana hasta arribar a la Plaza General Belgrano, donde se realizará una segunda parada entre las 20.30 y las 22. En ese punto habrá food trucks y propuestas gastronómicas para acompañar la jornada. La calle E. de Burzaco será peatonal hasta la esquina con Roca para facilitar la circulación y el disfrute de las familias.

Como es habitual cada año, durante todo el recorrido, los niños y niñas podrán entregar sus cartitas a los Reyes Magos y recibirán golosinas.

En paralelo los Reyes Magos también dirán presente en localidades brownianas como Longchamps, Malvinas Argentinas, Rafael Calzada, y San José, entre otras.