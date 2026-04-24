Bajo el lema «Todos x Aylén», vecinos, deportistas y allegados iniciaron una colecta contra el reloj para ayudar a Aylén Silvana Romachuk, la reconocida taekwondista de Longchamps que representó a la Selección Nacional como campeona nacional, sudamericana y panamericana.

Aylén, quien también es madre de una niña de 22 meses, fue diagnosticada recientemente con un schwannoma, un tumor que comprime sus nervios sensitivos y motores. Su situación es crítica y el avance de la patología está deteriorando rápidamente su movilidad, justo mientras cursa la semana 25 de su embarazo.

Si bien la cirugía se realizará en el Hospital Fernández bajo la supervisión del neurocirujano Pablo Negri, la familia debe cubrir de forma particular los costos de insumos, medicación específica y el servicio de neurofisiología. El monto total asciende a $5.000.000, una cifra que debe reunirse antes del próximo 4 de mayo, fecha programada para la operación.

Para centralizar la ayuda y alcanzar el objetivo a tiempo, se ha puesto a disposición una cuenta de Personal Pay. Cada aporte, por pequeño que sea, es vital para que la campeona de Longchamps pueda recuperar su salud y proteger su embarazo.