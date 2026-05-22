El Municipio de Almirante Brown llevó adelante la recuperación, el equipamiento y la puesta en valor de un terreno baldío dentro del barrio Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís, y lo transformó en una nueva plaza. Se trata del espacio ubicado en Enrique Santos Discépolo y Burgos, donde primero se realizó una limpieza integral del predio y el retiro de escombros.

Luego se construyeron nuevas veredas, se colocaron bancos y mesas de hormigón, se instaló una nueva red de luminarias LED para reforzar la seguridad y mejorar el entorno urbano, y se concretaron trabajos de forestación. Próximamente se incorporarán juegos infantiles y arcos de fútbol.

“Seguimos recuperando y poniendo en valor espacios públicos en los distintos barrios de Almirante Brown para transformarlos en lugares de encuentro y recreación”, destacó Mariano Cascallares. Y completó: “Estas obras mejoran el entorno, brindan mayor seguridad y permiten que las familias puedan apropiarse de espacios que antes estaban abandonados”.