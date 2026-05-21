La Municipalidad de Almirante Brown inauguró nuevo Centro de Formación en Oficios en Rafael Calzada que tiene como objetivo seguir fortaleciendo las políticas públicas orientadas a la capacitación laboral y el desarrollo productivo locall y en dónde se dictarán cursos de oficios avalados por la Universidad Nacional Guillermo Brown.

El centro funcionará en el predio ubicado en avenida Presidente Perón N° 4188, cedido mediante un comodato firmado con el Municipio, donde actualmente opera el pañol de la cooperativa y próximamente se instalarán las oficinas administrativas.

La cooperativa viene desarrollando numerosos trabajos en articulación con el Municipio, entre ellos conexiones intradomiciliarias a la red cloacal, la construcción de la red peatonal del barrio Los Altos, la puesta en valor de la Plaza Che Guevara, tareas de embellecimiento en escuelas y el mantenimiento de estaciones de reciclado.

Los nuevos cursos estarán destinados tanto a integrantes de la cooperativa como a vecinos de Almirante Brown, con el objetivo de brindar herramientas con alta demanda laboral.

En este marco, desde la Comuna anticiparon que en una primera etapa se dictarán capacitaciones en Electricidad y Plomería básica.