Familia, amigos y vecinos de Camilo Nuin, el joven que era jugador de fútbol en la reserva del club San Telmo y murió en junio de 2025 en una cirugía de rodilla, realizaron una marcha este viernes en la puerta de la Clínica Espora de Adrogué para pedir justicia y que avance la investigación, la cual hasta el momento no tiene imputados. Luego fueron hasta la Fiscalía de Lomas de Zamora donde se encuentra la causa a cargo del fiscal Carlos Pérsico, la cual no tiene avances a casi un año del caso.

La convocatoria es bajo el lema “no hay imputados. No hay respuestas. La Justicia no avanza”. A su vez, en la cuenta de Instagram en el que se habla del caso (@JusticiaxCamiloNuin) expresan: “Que lo injusto no nos sea indiferente. Que la lucha sea colectiva. Sumar voces también es Justicia”.

La muerte de Nuin sucedió el 25 de junio del año pasado cuando se sometió a una simple cirugía de ligamentos cruzados de la rodilla en la Clínica Espora luego de haberse lesionado durante una práctica con el equipo de primera división. Días previos se había hecho los estudios prequirúrgicos como todos los pacientes y todo estaba bien, pero en medio de la operación los médicos les informaron a los padres que el joven, de 18 años, había fallecido.

“Era un chico sano, que tenía estudios previos todos los años, cuatro años jugando en San Telmo, era el capitán de la reserva, tenía todos los estudios correspondientes. Un chico joven, deportista, de salud espectacular y no tenemos respuesta”, aseguró Ana, la mamá de Camilo en TN.

Desde un comienzo lsostienen que se trató de un caso de mala praxis por parte del cirujano y el anestesista que estuvieron en la operación, pero hasta ahora el fiscal no imputó a ninguno de ellos. Mientras tanto, se toman nuevas testimoniales y se conoce el resultado de peritajes.