En un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, este domingo 24 de mayo, la tradicional Feria de Productores Rurales de Almirante Brown abrirá sus puertas en una «Edición Finde Patrio» que promete combinar lo mejor de la gastronomía criolla, la producción local y la cultura.

El evento se desarrollará en el predio de la Granja Educativa Municipal, ubicada en Av. Juan B. Justo al 1000, Ministro Rivadavia, en el horario de 10 a16 horas. La entrada será libre y gratuita.

El patio de comidas de la feria será uno de los grandes atractivos de la jornada, ofreciendo un menú bien tradicional para combatir el frío: locro, pastelitos, chocolatada y tortas fritas.

Además, los vecinos y visitantes que se acerquen podrán recorrer los puestos de producción local y adquirir alimentos frescos y artesanales directamente de sus productores. Entre la oferta anunciada destacan:

Frutas y verduras

Huevos de campo

Quesos y embutidos

Dulces y conservas

Alfajores artesanales y facturas

La jornada no solo será una oportunidad para deleitar el paladar, sino también para estará acompañado por diversas actividades culturales pensadas para entretener a la familia.