El Municipio de Almirante Brown informó que durante todo el verano los vecinos del distrito y de la región podrán disfrutar de los parques públicos “Ramón Carrillo”, “Don Orione” y de la “Quinta Rocca” de martes a domingo durante todo el día.

Dichos espacios reciben cotidianamente la visita de grandes y chicos que optan por entretenerse y recrearse al aire libre y de forma gratuita. Se destacó que durante la época estival y en vacaciones la participación es mucho más amplia.

Las familias brownianas podrán recorrer estos lugares, realizar caminatas y esparcirse con actividades deportivas, por ejemplo, de martes a domingos de 8 a 20 horas. Este 1° de enero permanecen cerrados, pero desde mañana viernes abrirán en forma ininterrumpida para todos los vecinos.

Vale señalar que en cada uno de los parques el Municipio ha dispuesto de la infraestructura y equipamiento necesarios para el disfrute en familia o con amigos. Se pusieron en valor y se recuperaron además con trabajos de parquización y forestación -por ejemplo- y se preservó la riqueza arbórea y natural de los mismos.

El Parque Don Orione está ubicado frente a la manzana 32 del Complejo Habitacional Don Orione en la localidad de San Francisco de Asís; el Parque Saludable “Ramón Carrillo” en la intersección de las calles Erezcano y Centenario de Mayo en el límite de las localidades de Rafael Calzada, Burzaco y Adrogué, y el espacio público de la Quinta Rocca funciona en Burzaco, más precisamente en el predio de la Universidad Nacional Guillermo Brown.