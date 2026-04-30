La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abrió la inscripción a una nueva diplomatura de Extensión orientada a fortalecer la formación profesional en áreas con alta demanda en el mercado laboral.

En un contexto donde la industria del entretenimiento digital no para de crecer, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) reafirma su compromiso con las nuevas tecnologías lanzando una nueva cohorte de su Diplomatura de Extensión en Videojuegos.

Esta instancia de formación continua, dictada a través del Laboratorio de Medios de la Secretaría de Extensión junto con Women in Games Argentina, busca dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para transformar una idea en una producción lúdica profesional.

Con una duración prevista de siete meses, la cursada comenzará a partir de la primera semana de mayo y se dictará los martes, miércoles y jueves de 19 a 21 con una modalidad: 100 por ciento virtual que combina clases sincrónicas y actividades en campus.

El programa está diseñado para que los alumnos no solo aprendan la teoría, sino que desarrollen una demo funcional en formato 2D utilizando Unity, uno de los motores más importantes de la industria actual.

A diferencia de otros cursos técnicos, la diplomatura de la UNaB hace hincapié en la dimensión narrativa y artística. El plan de estudios abarca desde el Game Design y la construcción de guiones, hasta el desarrollo visual (Concept Art y Animación) y el diseño sonoro.

Además, durante la cursada se fomenta el trabajo colaborativo, replicando la dinámica real de los estudios de videojuegos donde conviven programadores, artistas y músicos y el resultado de este proceso es un Game Design Document (GDD) y un prototipo jugable que los estudiantes pueden sumar a su portfolio profesional.

Formación de calidad con aranceles accesibles

Uno de los pilares de esta propuesta es su democratización. La UNaB ofrece la diplomatura con aranceles accesibles, permitiendo que jóvenes y profesionales de Almirante Brown y todo el país puedan especializarse sin los altos costos de las instituciones privadas.

Además, la universidad suele ofrecer facilidades de pago y bonificaciones por inscripción temprana para su comunidad.

Quienes deseen inscribirse deben poseer título secundario y conocimientos básicos de informática y realizar el trámite a través del SIU Guaraní de la Secretaría de Extensión en https://guarani.cursos.unab. edu.ar/extension/acceso

En este sentido, la Universidad puso en https://www.youtube.com/ shorts/C_bl0UNp3go un tutorial de inscripción para acompañar a quienes deseen anotarse.

Con el objetivo de ampliar el acceso, la UNaB estableció una política de aranceles accesibles que incluye pago en cuotas y descuentos por transferencia. La Comunidad WIGAR cuenta con un 30% de descuento.

Estos beneficios alcanzan también a docentes, trabajadores y estudiantes de la Universidad, así como también a empleados de la Municipalidad de Almirante Brown, trabajadores del SIPAB, integrantes de la Unión Industrial local y afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown.

De este modo, la UNaB amplía una oferta de extensión universitaria conectada con las necesidades del entramado socio productivo local al promover instancias de formación de calidad para fortalecer el vínculo entre universidad, comunidad y trabajo.