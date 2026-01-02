El año nuevo trae también un combo de aumentos en transporte, combustibles, tarifas, medicina prepaga, VTV y alquileres. En Provincia, el boleto de colectivo pasará de $658 a $688 en enero, un ajuste del 4,5%, y seguirá subiendo en febrero ($719) y marzo ($748). En tanto, el subte se mantendrá en $1.206 hasta febrero y aumentará a $1.336 en marzo y costará $1.664 en diciembre de 2026.

En la Ciudad también aumenta el subte, que se va a $ 1.260 por viaje. En tanto que los peajes de las autopistas porteñas en hora pico para autos saldrán $ 5.133,74 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 2.134,29 en la Illia.

Las tarifas de servicios públicos vuelven a ajustarse en el arranque del año. El Enargas confirmó subas en el gas natural de entre 2% y 3%, que incluyen un ajuste del 0,53% en el valor del gas en el PIST y modificaciones en el cargo fijo. En electricidad, la Secretaría de Energía aplicó un aumento del 3,88% en el Precio Estacional de la Energía Eléctrica, mientras que el ERAS dispuso una suba del 4% en agua y cloacas desde enero.

Naftas y medicina prepaga

La nafta premium ya cuesta 2000 pesos en un mercado de combustibles desregulado por el gobierno de Javier Milei. Para enero se prevén aumentos porque el Gobierno aplicará las subas pendientes del Impuesto al Combustible Líquido (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

Las principales empresas de medicina prepaga informaron incrementos promedio del 2,5% en las cuotas y copagos. Desde marzo de 2025, el sector dejó de estar regulado y los ajustes acompañan, en general, la evolución de la inflación. Los usuarios pueden consultar los aumentos y comparar planes en la web de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS).

VTV

La Verificación Técnica Vehicular tendrá uno de los incrementos más fuertes. A partir del 16 de enero, la tarifa aumentará un 21,8% y el costo mínimo para un auto particular pasará a $97.057,65. Para motos será de $38.801,03 y para vehículos de más de 2.500 kilos superará los $174 mil.

Alquileres

En materia de alquileres, los contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres sufrirán en enero un aumento del 36,39%, de acuerdo al Índice de Contratos de Locación (ICL). En cambio, quienes alquilan bajo el nuevo esquema afrontarán ajustes definidos por los acuerdos particulares firmados entre partes, sin un índice único de referencia.