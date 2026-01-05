Un joven de 18 años y bombero del Destacamento de Longchamps fue salvajemente agredido por tres ladrones que lo interceptaron en la noche del sábado 3 de enero mientras acudía al llamado de la sirena del cuartel y le robaron la bicicleta con que el joven iba a tomar servicio como voluntario, en una noticia que fuera difundida por la misma institución.

El hecho ocurrió en Espora, entre Pedro de Yrigoyen y Chazarreta, del barrio Los Pinos y el joven de 18 años se dirigía al llamado de la sirena por un incendio que se estaba registrando en la localidad cuando tres sujetos lo interceptaron y lo golpearon en el rostro y en distintas partes del cuerpo para robarle la bicicleta.

«Un joven bombero de nuestra institución que presta servicios en el Destacamento 1 fue brutalmente golpeado por tres delincuentes que le robaron su bicicleta», comunicaron los voluntarios.

Se trata de Martín Suarez, es un joven Voluntario que comenzó a formarse cómo cadete y tras cumplir 18 años, ascendió a Bombero. «A pesar de tener orden de reposo por los golpes, su vocación es más fuerte y ya está de vuelta en el cuartel”, contó su madre.

Ante el pedido de muchos vecinos que quieren ayudarlo a recuperar su herramienta de trabajo, difundimos el alias de Martín: martin.s697