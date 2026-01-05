Un grupo de tres adolescentes incendió esta madrugada la dirección y la secretaría del nivel primario de la escuela «El Ave María», una institución con casi 60 años de vida en Claypole, dejó un extraño mensaje luego de romper todo y se fueron sin robar nada, en un hecho ocurrido esta madrugada. Se perdieron notebooks, documentación histórica, dos proyectores, elementos utilizados en educación física, dos handys, electrodomésticos como pavas eléctricas.

Los hechos ocurrieron esta madrugada en la sede de la calle Bollini 451, entre Salaverry y Ramón Bravo, de Claypole. El accionar vandálico de los sujetos quedó registrado en las cámaras de seguridad de la institución. «No se escondieron de las cámaras de seguridad, por el contrario, se burlaban de ellas», narró ante Brown On Line Mariana Mecatti, vicedirectora de la escuela.

«Es un acto de maldad pura. Se podían haber llevado todo lo que incendiaron, pero no, se trataba más de romper, hacer daño, porque un día antes rompieron todo lo que había en el primer piso: tiraron al piso las macetas, rompieron placas, arrancaron un pizarrón y escribieron una palabra enigmática: «Detonador». La misma palabra escribieron esta madrugada en el piso de la institución. «No sabemos qué quiere decir, no sabemos si esto es un mensaje para la institución», dijo la vicedirectora.

La docente mostró su agradecimiento hacia docentes de esa escuela y de otras instituciones, padres y madres de alumnos, vecinos que arrimaron agua y comida, alumnos y ex alumnos que apenas se enteraron del triste suceso concurrieron a la escuela y por estas horas limpian y tratan de ordenar el desastre producido por los vándalos.