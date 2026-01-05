Efectos de la policía de Lomas de Zamora detuvieron a Damián Nahuel Bertino (39), un hombre que se encontraba prófugo desde enero de 2024, tras localizarlo participando de un torneo de fútbol amateur en Burzaco, una de sus pasiones. . La investigación, que se extendió por casi un año, logró identificar al sospechoso a partir de fotografías publicadas en sus redes sociales donde vestía la camiseta de su equipo, lo que permitió a la policía realizar tareas de inteligencia en los predios deportivos de la zona hasta concretar su captura al finalizar un partido.

Bertino está acusado de ser uno de los autores del asalto a la distribuidora “La Tradición”, ubicada en Luis Guillón, el 14 de enero del año pasado. Según la instrucción de la causa, el imputado y tres cómplices ingresaron al depósito tras forzar una chapa y sustrajeron un cargamento valuado en millones de pesos. Entre la mercadería robada se contabilizaron más de 200 cajas de fernet, snacks, productos de higiene personal y artículos de limpieza, los cuales fueron trasladados en un Volkswagen Golf y una Renault Kangoo.

La búsqueda de Bertino se reactivó cuando los investigadores detectaron actividad en sus perfiles digitales. El análisis de las imágenes permitió determinar que el acusado competía regularmente en ligas de la zona sur del Gran Buenos Aires. Tras identificar el diseño de su camiseta y localizar el complejo deportivo en Almirante Brown, los agentes realizaron vigilancias encubiertas durante varias jornadas.

La identidad del prófugo fue confirmada por los detectives mediante el cotejo de sus tatuajes en ambos brazos y en la pierna derecha. Al momento de la detención, los investigadores constataron que el sospechoso se había mudado a un barrio cerrado en La Plata, donde mantenía un estilo de vida que no coincidía con su situación procesal.

Con la captura de Bertino, ya son cuatro los detenidos por el hecho, sumándose a Fabricio Raúl Astrolog, Maximiliano Andrés Correa y Mauro Persincula. El caso quedó a cargo de la UFI N° 4 de Esteban Echeverría, donde se tramitan las actuaciones por robo agravado y se incorporaron las nuevas pruebas fotográficas obtenidas durante el seguimiento en el predio deportivo.