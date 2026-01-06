«Expresamos nuestra profunda preocupación frente a las declaraciones del Gobierno de Javier Milei sobre la eventual implementación de modelos de gestión privada en los hospitales de alta complejidad», dice el comunicado en el cual la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud (FESINTRAS) alerta por el futuro de los hospitales SAMIC bonaerenses, es decir, los centros de salud de alta complejidad como los hospitales El Cruce de Florencio Varela, el del Bicentenario de Monte Grande y el Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas, entre otros como el René Favaloro de Rafael Castillo, el Presidente Néstor Kirchner de Gregorio de Laferrere.

Los hospitales SAMIC son estratégicos: garantizan el acceso a la salud de millones de personas y son centros de referencia en la Provincia de Buenos Aires. «El desfinanciamiento y el vaciamiento no pueden ser la antesala de la privatización. La salud no es un negocio, es un derecho humano fundamental y como tal debe ser preservado por el Estado», dijeron los trabajadores.

Desde FESINTRAS defendemos los hospitales públicos, el trabajo en salud y el derecho a una atención gratuita, universal y de calidad.

El 18 de diciembre pasado los trabajadores y trabajadoras del Hospital El Cruce de Varela realizaron un aplausazo para denunciar el atraso salarial. “No llego a fin de mes”, “Salarios Dignos YA” y “Lo nuestro también es urgente” fueron algunas de las consignas que resumieron la realidad.

En el Hospital El Cruce, el salario perdió más del 40 % de su poder adquisitivo en los últimos años. «Mientras aumentan los alquileres, los alimentos y el transporte, los sueldos quedan cada vez más atrás. El aplauso ya no alcanza: la vocación no paga el alquiler ni llena la heladera», dijeron. la situación se replica en los otros centros de salud. «No pedimos privilegios. Exigimos salarios justos y dignos y una recomposición salarial urgente. Porque sin trabajadorxs con derechos, no hay sistema de salud que se sostenga».