Una pareja de policías que resistió un robo permanece internada en distintos centros de salud con graves heridas de bala producto de un enfrentamiento con motochorros en Burzaco, en un hecho producido el sábado en Ruta 4 y Larrea, cuando Ezequiel Guillén Ledezma, un sargento de la Bonaerense de Lomas de Zamora, circulaba en su moto Duke 350. Detrás de él iba su pareja, la oficial ayudante Agostina Medina, en un auto negro.

Fuentes policiales informaron que dos delincuentes en moto negra sorprendieron a Guillén Ledezma y, luego de amenazarlo con un arma, lograron robarle su pistola reglamentaria. En ese momento, Medina se identificó como policía y hubo un intenso intercambio de disparos. En medio de la balacera, los asaltantes escaparon del lugar llevándose el arma de Guillén Ledezma. Minutos después, móviles del Comando de Patrullas de Almirante Brown y ambulancias llegaron al lugar. Los agentes fueron trasladados de urgencia al Hospital Meléndez.

Guillén Ledezma recibió disparos en ambas piernas. Su pareja tiene el cuadro más grave: le dispararon cinco veces, con heridas en la espalda baja, glúteos, una pierna y la mano izquierda.

Los médicos confirmaron que una bala y esquirlas dañaron su columna, lo que le provocó pérdida de movilidad en las piernas. También sufrió lesiones en el riñón y el hígado, por las que ya fue operada y podría necesitar otra cirugía para intentar retirar el proyectil que quedó alojado entre las vértebras. Medina permanece internada en terapia intensiva en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Está fuera de peligro, pero su estado es reservado y será evaluada por especialistas en columna.

La causa está en manos de la UFI 3 de Lomas de Zamora. La investigación continúa y la Policía busca a los motochorros que escaparon luego del ataque.