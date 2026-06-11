Almirante Brown tiene una nueva plaza: se llama “Curva de las Infancias” y está en el barrio San Jerónimo de Rafael Calzada. El espacio fue recuperado por el Municipio a partir de un pedido de la comunidad, ya que se trataba de un terreno que se encontraba abandonado y fue inaugurado en un acto del cual participó el intendente interino, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, junto con vecinos, vecinas y representantes de instituciones educativas

Los trabajos incluyeron la construcción de veredas, la instalación de nuevos juegos y luminarias LED, además de tareas de puesta en valor integral para que las familias puedan disfrutar de un lugar de encuentro y recreación.

La elección del nombre de la plaza fue impulsada por la propia comunidad educativa. Para ello, el Jardín de Infantes N° 921 y la Escuela Primaria N° 46 llevaron adelante una votación en la que participaron las y los estudiantes, quienes eligieron el nombre “Curva de las Infancias” para representar la identidad y el sentido de pertenencia del barrio.

Durante la jornada, Juan Fabiani y Paula Eichel recorrieron el renovado espacio público, dialogaron con vecinos y vecinas y participaron de una plantación de árboles junto a la comunidad. “A través de Brown Suma, se continúa fortaleciendo la infraestructura urbana y promoviendo la participación comunitaria en la recuperación y mejora de los espacios públicos en los distintos barrios del distrito”, remarcó Mariano Cascallares.