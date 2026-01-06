El equipo de Zoonosis del Municipio de Almirante Brown rescató a Arturo, un perro que se encontraba en total estado de abandono y con un delicado cuadro de salud. Estaba en avenida Tomás Esposa y la calle Arturo Illia, una vecina lo vio dentro de una bolsa, agonizante, llamó a la Delegación Municipal de Adrogué alertando sobre la situación del animalito y el equipo de Zoonosis constató el grave estado en el que se encontraba Arturo y procedió a su inmediato traslado al Centro de Sanidad Animal de Burzaco, donde fue sometido a una cirugía de urgencia.

Durante los días siguientes Arturo permaneció internado y recibió atención veterinaria permanente. Su recuperación requirió una segunda intervención quirúrgica, tras la cual logró evolucionar favorablemente. Gracias al trabajo profesional, el compromiso y la vocación del personal de Zoonosis Brown, hoy el animal se encuentra estable y con una nueva oportunidad de vida. Decidieron llamarlo “Arturo”, tomando el nombre de la calle donde fue encontrado.

Desde la Comuna informaron que se encuentra abierta la convocatoria para la adopción responsable de Arturo con el objetivo de que pueda acceder a un hogar donde reciba el cuidado y el afecto que necesita. Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse por correo electrónico a cmsayz@gmail.com.

Por otra parte, el Municipio informó que durante los meses de enero y febrero, el Centro de Salud Animal y Zoonosis local continuará realizando castraciones gratuitas de perros y gatos en su sede ubicada en Martín Fierro 33, esquina Monteverde, en la localidad de Burzaco, con atención de 7 a 13.

Asimismo, durante el verano se mantendrán los horarios habituales de atención del Centro de Salud Animal y Zoonosis: las consultas veterinarias se realizarán de 7 a 12 horas, mientras que la atención a personas mordidas será de 8 a 13:30.

Por último, desde Zoonosis Brown informaron que los turnos se otorgarán por orden de llegada, con el animal presente. Los perros y gatos pueden ser castrados a partir de los cinco meses de edad y deberán concurrir con 12 horas de ayuno de sólidos y líquidos. Los gatos deberán ser trasladados en bolsas de red y cada animal deberá asistir con una manta. Asimismo, se indicó que las hembras en celo o preñadas también pueden ser castradas.

Para más información, los vecinos pueden comunicarse al 5034-6200, internos 647/648.