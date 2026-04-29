La situación del Cottolengo Don Orione de Claypole ha encendido una alarma roja en Almirante Brown. La institución, pilar histórico en la asistencia a personas con discapacidad, se encuentra hoy atrapada en una crisis económica que compromete seriamente la continuidad de sus servicios esenciales.

Un sistema desfondado

Las autoridades detallaron que la entidad arrastra una deuda crítica por prestaciones de salud no cobradas, demoras sistemáticas en los pagos de PAMI y de pensiones no contributivas, sumado a la falta de provisión de medicación. El atraso en la actualización de los aranceles ha terminado por desfondar una estructura operativa que ya no cuenta con recursos para afrontar salarios, poniendo en riesgo tanto los puestos de trabajo como la vida cotidiana de los residentes.

Esta situación no es aislada: se enmarca en la #EmergenciaEnDiscapacidad que golpea a todas las entidades bajo la Ley 24.901. Cuando un espacio esencial debe discutir cómo pagar sueldos o conseguir fármacos, la crisis deja de ser administrativa para volverse humanitaria.

Campaña Solidaria: «Sumate a nuestra familia»

Ante la urgencia, el Cottolengo lanzó una convocatoria a la comunidad para ayudar a cubrir las necesidades básicas y los apoyos que reciben los residentes en los hogares, el Centro Educativo Terapéutico y la Escuela Especial. Bajo el lema «Ayudanos a seguir brindando dignidad y amor», se habilitaron canales directos para colaborar:

Donación por Transferencia (Banco Galicia): Alias: COTTOLENGO.ORIONE.ES Titular: Pequeña Obra De La Divina Providencia CUIT: 30-57346414-8

Mercado Pago: Escaneando el código QR oficial de la institución con la app.

Escaneando el código QR oficial de la institución con la app. Contacto: Av. Lacaze 3963, Claypole | Tel: (011) 2206-5500.

La comunidad de Claypole y la región se enfrentan al desafío de sostener un espacio que es, para muchos, el único refugio de cuidado y derecho.