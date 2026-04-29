La comunidad de Almirante Brown y Lomas de Zamora continúa bajo el impacto del asesinato de Agustín Rivero (21), el joven estudiante de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) que perdió la vida el pasado viernes tras ser asaltado. Vecinos, amigos y familiares convocan a un apagón masivo hoy entre las 20 y las 21 horas como medida de protesta pacífica en reclamo de justicia como también para visibilizar el reclamo de seguridad en los barrios.

El hecho ocurrió el viernes, cuando Agustín regresaba a su hogar. Fue interceptado por delincuentes cuyo único objetivo era su teléfono celular. Pese a que el joven no opuso resistencia, recibió un disparo mortal que terminó con su vida minutos después, tras alcanzar a pedir ayuda en la casa de un vecino y amigo de la infancia. Actualmente, hay dos sospechosos detenidos, los cuales fueron arrestados tras un seguimiento de las cámaras de seguridad.

Esta tarde familiares, amigos y vecinos han convocado a una medida de fuerza simbólica pero contundente: un apagón vecinal.

Será esta tarde de 20 a 21 con la consigna de apagar las luces de los hogares y comercios en señal de duelo y reclamo de justicia por Agustín.

Desde el entorno de la víctima y el centro de estudiantes de la UNLZ hicieron hincapié en que la protesta busca «hacer visible lo invisible», exigiendo que las autoridades municipales y provinciales refuercen la vigilancia en los corredores escolares y universitarios de la región.