Docentes y referentes de la Escuela Popular Latinoamérica de Burzaco, una institución con tres niveles educativos presente en la comunidad desde hace más de 50 años, intercambiaron propuestas para nutrir un proyecto de ley que busca regularizar y fortalecer a las escuelas de gestión social, cooperativa y comunitaria en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado bonaerense.

El proyecto propone reconocer formalmente a este tipo de instituciones educativas —impulsadas por organizaciones sin fines de lucro— y generar herramientas para su fortalecimiento, promoviendo su integración al sistema educativo y su articulación con el Estado. El encuentro se dio en el marco de “Despacho Abierto”, un espacio que busca acercar la tarea legislativa del senador bonaerense Federico Fagioi a la comunidad y recoger propuestas de manera directa.

Durante la jornada se abordaron distintas problemáticas del sector y se compartieron aportes en torno a la iniciativa que reunió a integrantes de la comunidad educativa, docentes, referentes de la institución y representantes de FECEABA, la Federación que agrupa a estas escuelas. Esta modalidad se continuará en diferentes espacios y pueden acercarse vecinos y vecinas con inquietudes de proyecto de ley de otras temáticas.