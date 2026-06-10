El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 condenó a prisión perpetua a un hombre que participó del asalto a la vivienda de un anciano al que terminaron matando en un hecho queocurrió en 2003, en Burzaco.

La victima de 82 años había sido hallada muerta a golpes y maniatada en su casa de la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown el 10 de mayo de 2023 y la principal hipótesis desde un principio fue que se había tratado de un homicidio en ocasión de robo, ya que en el domicilio estaba todo revuelto.

Fuentes judiciales informaron a DiarioConurbano.com.ar que el TOC 9 condenó a prisión perpetua a Lautaro Alexis Puddini por ser coautor del delito de “robo agravado por escalamiento, por haber sido cometido en lugar poblado y en banda y efracción en concurso real con homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía”. En tanto, los jueces dispusieron absolver por ese delito al otro imputado que llegó a juicio.

La víctima fue identificada por los voceros como Enrique Trillo Mouriño, un ciudadano español jubilado que fue hallado muerto por su hija, de 59 años.

Tras un llamado realizado al 911, efectivos de la comisaría 2da. de Almirante Brown llegaron a la casa situada en Ricardo Rojas al 1600, donde se entrevistaron con la hija de la víctima

Los policías comprobaron que el cuerpo del jubilado se encontraba tendido boca abajo, con las manos atadas hacia atrás con un pedazo de tela y presentaba lesiones presuntamente por los golpes que le aplicaron, detallaron los informantes.

Según los voceros, dentro de la vivienda de la víctima había un gran desorden, al tiempo que se detectaron roturas en las rejas de ventanas que dan a la parte trasera de la propiedad, lo que hace suponer que por allí ingresaron delincuentes con fines de robo.