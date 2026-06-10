Con el propósito de tender un puente entre la escuela media y la educación superior, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) lanzó la tercera edición de la Semana del Futuro, un evento que ya se convirtió en un hito clave para la comunidad educativa de la región y que se llevará a cabo desde el martes 16 hasta el viernes 19 de junio en el campus universitario de Burzaco.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Extensión de la UNaB, convoca a las instituciones educativas y estudiantes del último año de escuelas secundarias de Almirante Brown para que durante una jornada asistan al predio de Blas Parera 132 que se transformará en un ecosistema dinámico enfocado en la ciencia, la tecnología y la innovación.



Tras el éxito de las convocatorias previas, que reunieron a cientos de jóvenes en experiencias relacionadas con la vida universitaria, la edición 2026 se consolida como un espacio de vanguardia para el descubrimiento vocacional.

El desafío principal de la propuesta es que los futuros ingresantes tengan su primer contacto real con la universidad, recorran las aulas y se reconozcan como parte de una comunidad académica activa.

Quienes asistan se encontrarán con una agenda repleta de actividades: talleres interactivos lúdico-prácticos, demostraciones tecnológicas en tiempo real y charlas abiertas con docentes, alumnos y egresados.

También se abordarán temáticas de impacto como la inteligencia artificial, la robótica, la comunicación y el diseño, lo que permitirá a los asistentes conocer de primera mano el perfil de las carreras que dicta la UNaB, carreras diseñadas con una mirada innovadora y en sintonía con el entorno social y productivo de la región.

Articulación local y orientación al futuro

Además de las propuestas prácticas, los participantes recibirán asesoramiento personalizado sobre los requisitos de ingreso, las carreras disponibles, las nuevas diplomaturas y el proceso de inscripción formal para los próximos ciclos lectivos, incluyendo la posibilidad de simular los procesos administrativos de la universidad.

Este evento se desarrolla gracias al trabajo articulado junto a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud del Municipio de Almirante Brown.

Durante la edición 2025 de la Semana del Futuro visitaron el campus universitario más de 1.800 estudiantes, provenientes de 46 instituciones entre escuelas secundarias, técnicas, primarias de adultos, y programas Envión y Fines del distrito.

Durante esos días, la UNaB se convirtió en un espacio de exploración, aprendizaje y encuentro, con 32 talleres donde los estudiantes pudieron interactuar con docentes y graduados, conocer la oferta académica de la universidad y vivir por primera vez la experiencia de la vida universitaria.

¿Cómo participar?

La participación es completamente gratuita y ofrece dos modalidades de asistencia: de forma individual o en visitas grupales organizadas por las escuelas junto a sus docentes y en dos bandas horarias: 9 a 12:30 o de 13 a 16.

Los interesados en participar pueden asegurar su lugar completando el formulario de inscripción https://goo.su/qUCYl0 mientras que para consultas o coordinar visitas de escuelas pueden comunicarse con el correo electrónico extension@unab.edu.ar.