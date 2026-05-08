El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguraron el nuevo edificio de aulas del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 41, en el barrio Vattuone, en el límite entre Burzaco y Adrogué. La actividad se llevó adelante en el nuevo edificio ubicado en el cruce de las calles Saavedra y Colombres, el cual fue construido íntegramente por la Comuna con recursos propios.

El nuevo edificio cuenta con planta baja y dos pisos, sobre una superficie total de 1.800 metros cuadrados, con 600 metros cuadrados cubiertos por planta. Allí funcionan catorce aulas, tres laboratorios, un auditorio, una biblioteca y dos salas para docentes, además de espacios administrativos, áreas de servicios y núcleos sanitarios. La flamante construcción complementa al edificio ya existente, inaugurado en marzo de 2021, una obra que representó un acontecimiento histórico para el distrito debido a que el Instituto de Formación Docente N° 41 nunca antes había contado con un espacio propio, concretando así un sueño largamente esperado por toda la comunidad educativa gracias al trabajo articulado del Municipio.

Durante la jornada se realizó el tradicional corte de cinta, el descubrimiento de la placa institucional y también la inauguración de una placa artística de mosaicos realizada en el marco del proyecto “Huellas con Memoria: 50 Murales x los 50 años del Golpe”. Posteriormente, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones junto a integrantes de la comunidad educativa.

“Estamos muy felices de inaugurar el segundo edificio del querido ISFD N°41, una emblemática institución que durante décadas funcionó sin un espacio propio y que gracias al trabajo articulado con su comunidad educativa ahora cuenta con más aulas y servicios para la formación de docentes en nuestro distrito”, indicó Mariano Cascallares. «Llegamos a las 1400 nuevas aulas inauguradas en la provincia con la obra de ampliación del Instituto Superior de Formación Docente N°41. En épocas donde la Argentina está llena de obras paralizadas por decisión del Gobierno nacional, estos logros en materia de infraestructura educativa tienen un significado aún mayor», posteó el gobernador.

Con la finalización de esta obra, la institución educativa dispondrá de dos modernos y sustentables edificios destinados al dictado de los profesorados en Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Ciencias Sociales (Historia y Geografía), Lengua, Inglés, Matemática y Filosofía, algunas de cuyas cursadas todavía se desarrollan provisoriamente en el Colegio Nacional de Adrogué.

Participaron también de la inauguración la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, quiewn firmó un convenio para finalizar viviendas abandonadas por el gobierno de Milei; la directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi; la directora del Instituto Superior de Formación Docente N° 41, Susana Elola; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el diputado provincial Federico Fagioli, entre otras autoridades provinciales, municipales y educativas.