El municipio de Almirante Brown se prepara para vivir un fin de semana a puro festejo. Del 12 al 14 de junio, la localidad de Malvinas Argentinas celebrará su 50º Aniversario, que est{a cumpliendo hoy, con una megapropuesta cultural, artística y gastronómica pensada para toda la familia.

El epicentro de todas las actividades será la Plaza Puerto Argentino, ubicada en Serrano, entre Pedro Echagüe y Constitución. Durante las tres jornadas, los vecinos que se acerquen podrán disfrutar de forma permanente de un paseo de Encuentro de Emprendedores y de un circuito de Gastronomía Local.

El cronograma completo de los festejos

Viernes 12: Acto oficial y noche de Rock

Las actividades comenzarán formalmente el viernes a las 14 hs con el Acto Institucional. A partir de las 15hs se abrirá el predio, y la música llegará desde las 19 hscon una destacada Noche de Rock and Roll, que contará con las presentaciones en vivo de las bandas locales Tres Tiros, Primavera Nacional y Pulso Nervioso.

Sábado 13: Cumbia y el gran cierre de Román El Original

La jornada del sábado iniciará a las 13 hs, dando paso a los espectáculos artísticos desde las 14 hs. El escenario contará con la música de GPS y La Pande Band. El broche de oro de la noche estará a cargo de Román El Original, quien se presentará a las 20 hs para hacer bailar a toda la plaza con sus grandes éxitos de la cumbia clásica.

Domingo 14: Tradición y el 3º Festival de Pastelitos Criollos

El cierre del aniversario, que comenzará a las 13 hs, estará dedicado íntegramente a las raíces tradicionalistas con la celebración del 3º Festival de Pastelitos Criollos. Desde la organización invitan a los vecinos a asistir «con el mate» para disfrutar de una tarde de danzas y música folklórica.

El escenario del domingo tendrá una imponente grilla de artistas folklóricos y ballets tradicionales, entre los que se encuentran:

Academia Sachamanta

A. Folklórica El Caudillo

Ballet Sendero Gaucho

Ballet Cautivos de la Danza

Ecos Sureños

Sentimiento por lo Nuestro

Ballet Sueño Infinito

Escuela de Danzas Folklóricas Los Amores

Además, el gran cierre musical de la última jornada estará a cargo de Ale Ochonga, Los Maileños y Nuna Wayna.