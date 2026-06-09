El municipio de Almirante Brown se prepara para vivir un fin de semana a puro festejo. Del 12 al 14 de junio, la localidad de Malvinas Argentinas celebrará su 50º Aniversario, que est{a cumpliendo hoy, con una megapropuesta cultural, artística y gastronómica pensada para toda la familia.
El epicentro de todas las actividades será la Plaza Puerto Argentino, ubicada en Serrano, entre Pedro Echagüe y Constitución. Durante las tres jornadas, los vecinos que se acerquen podrán disfrutar de forma permanente de un paseo de Encuentro de Emprendedores y de un circuito de Gastronomía Local.
El cronograma completo de los festejos
Viernes 12: Acto oficial y noche de Rock
Las actividades comenzarán formalmente el viernes a las 14 hs con el Acto Institucional. A partir de las 15hs se abrirá el predio, y la música llegará desde las 19 hscon una destacada Noche de Rock and Roll, que contará con las presentaciones en vivo de las bandas locales Tres Tiros, Primavera Nacional y Pulso Nervioso.
Sábado 13: Cumbia y el gran cierre de Román El Original
La jornada del sábado iniciará a las 13 hs, dando paso a los espectáculos artísticos desde las 14 hs. El escenario contará con la música de GPS y La Pande Band. El broche de oro de la noche estará a cargo de Román El Original, quien se presentará a las 20 hs para hacer bailar a toda la plaza con sus grandes éxitos de la cumbia clásica.
Domingo 14: Tradición y el 3º Festival de Pastelitos Criollos
El cierre del aniversario, que comenzará a las 13 hs, estará dedicado íntegramente a las raíces tradicionalistas con la celebración del 3º Festival de Pastelitos Criollos. Desde la organización invitan a los vecinos a asistir «con el mate» para disfrutar de una tarde de danzas y música folklórica.
El escenario del domingo tendrá una imponente grilla de artistas folklóricos y ballets tradicionales, entre los que se encuentran:
- Academia Sachamanta
- A. Folklórica El Caudillo
- Ballet Sendero Gaucho
- Ballet Cautivos de la Danza
- Ecos Sureños
- Sentimiento por lo Nuestro
- Ballet Sueño Infinito
- Escuela de Danzas Folklóricas Los Amores
Además, el gran cierre musical de la última jornada estará a cargo de Ale Ochonga, Los Maileños y Nuna Wayna.