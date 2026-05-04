En el marco del Plan integral de mejora en las calles, el Municipio de Almirante Brown avanza con obras de repavimentación, bacheos y consolidados para optimizar la circulación, transitabilidad y la seguridad vial en los diferentes barrios y localidades.

En las últimas semanas se multiplicaron los trabajos, no solamente en calles estratégicas de Almirante Brown, para reforzar la durabilidad de las diversas calzadas y así mejorar los accesos.

A través del plan de mejoras en la infraestructura urbana se repavimentan las calles con fuerte deterioro, se realizan bacheos de hormigón y además tareas de consolidado.

Actualmente, se ejecuta la repavimentación de la calle Joaquín V. González en Claypole, como también el hormigonado en Aristóbulo del Valle y Remedios de Escalada de San Martín, en Alcorta y Mazzini y Alcorta entre Paso y Liniers.

También avanzan los trabajos de bacheo en Los Studs y Saénz Peña y en la intersección de Lagos y Diehl en Longchamps, y además el asfalto de las calles Tieghi y Chaco.

Se interviene Olinda Bozán y Parraviccini y Bozán entre Podestá y Rico, también Soler y Carlos Morel y en Bradley entre Vidal y Eva Perón, de Burzaco.

En Malvinas Argentinas se bachea la calle Pino entre Asamblea y el arroyo del Rey. En tanto en Ministro Rivadavia, se trabaja en Maizani y República Argentina.

Cabe señalar que las tareas se extendieron a otros barrios y localidades del distrito, como en José Mármol con el bacheo de hormigón en el cruce de las calles 25 de Mayo y Sánchez; y en Don Orione en la esquina de Araujo y Romero.

“El Municipio avanza con importantes obras viales en diferentes sectores de nuestro distrito con la premisa de mejorar la conectividad y accesibilidad. Se trabaja de manera simultánea con diferentes frentes para facilitar la circulación tanto de vehículos como de peatones”, señaló al respecto Mariano Cascallares.