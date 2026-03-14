En una jornada cargada de emotividad y compromiso civil, los centros de salud pública de Almirante Brown fueron escenario de la iniciativa “Una historia, todas las historias. Salud y Memoria a 50 años del Golpe”. El homenaje se replicó en los hospitales Lucio Meléndez y Jorge de Adrogué, el Arturo Oñativia de Rafael Calzada y la UPA (Unidad de Pronta Atención) de Longchamps.

El eje central de las jornadas fue el reconocimiento a las y los trabajadores de la salud que fueron víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar. Durante los encuentros, que contaron con la participación de equipos médicos y la comunidad local, se realizaron actos de homenaje y el descubrimiento de placas conmemorativas que dejarán una huella permanente en las instituciones.

Como símbolo de construcción colectiva, los presentes confeccionaron una bandera que representa el compromiso del sector sanitario con los derechos humanos y la identidad democrática.

En diálogo Silvina Antoniani, Directora Asociada de hospital, explicó la profundidad de esta iniciativa que alcanza a toda la red sanitaria bonaerense. “A 50 años del golpe, en todos los hospitales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estamos iniciando un proceso de reconstrucción de Memoria, Verdad y Justicia”, señaló.

La directora destacó que la colocación de las placas no es un hecho aislado, sino parte de una política de reparación histórica: “Identificar con una placa a las y los trabajadores detenidos desaparecidos durante la última dictadura es un acto de justicia. Sus identidades y sus historias son parte fundamental del cuidado de nuestra democracia”, concluyó.

Con esta serie de actos, el sistema de salud de Almirante Brown reafirma que la memoria no solo habita en los libros de historia, sino también en los pasillos y lugares de trabajo donde aquellos profesionales entregaron su vida al servicio de la comunidad.