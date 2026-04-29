El obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, entronizó la imagen de la Virgen de Luján en el Viaducto Papa Francisco, ubicado en Burzaco. La actividad, que se llevó a cabo en la mega obra situada en Hipólito Yrigoyen y Ruta 4, contó con la presencia del intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

La entronización se realizó en este espacio emblemático del distrito, donde quedó emplazada la imagen donada por la comunidad de la Parroquia San Cayetano de Burzaco, integrando así un símbolo central de la fe con una obra de gran importancia para la comunidad. La Virgen de Luján, Patrona de la República Argentina, se erige como uno de los símbolos más representativos de la fe católica en el país, convocando históricamente a multitudinarias expresiones de devoción popular.

Por su parte, el Viaducto Papa Francisco, inaugurado en 2025, constituye una obra de infraestructura clave para el distrito, ya que mejora la circulación y la conectividad en una zona de acceso directo al Parque Industrial, impactando positivamente en la vida cotidiana de los vecinos, fortaleciendo así la identidad cultural y espiritual de la comunidad. Mariano Cascallares destacó en este contexto que “se trata de un momento muy especial para Almirante Brown, porque la entronización de la Virgen de Luján une la fe, la historia y el compromiso de nuestros vecinos en un espacio que es símbolo de crecimiento y desarrollo para Burzaco y para todo Almirante Brown”.

De la jornada participaron también el cura párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Burzaco, Diego Barboza; el cura párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Monte Grande, Eduardo Brusa; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el concejal Pablo Repetto; la delegada municipal de Burzaco, Andrea Capasso; y la coordinadora de Mesa de Diálogo Municipal y Culto, Débora Acuña.