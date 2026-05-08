Una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos a uno de los dos motochorros que intentaron robarle su motocicleta, en un hecho registrado el miércoles en la zona de la Rotonda Vapor, de Burzaco. El cómplice escapó -aparentemente hacia el lado de Claypole- y por estas horas es buscado por las autoridades. La oficial se desempeña en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (U.T.O.I.).

El hecho se desató cuando los motochorros abordaron a la mujer policía, que se resitió, extrajo una pistola Bersa Mini TPR nueve milímetros, se enfrentó a disparos y abatió a uno de ellos que se hallaba en el asiento del acompañante, mientras que el otro sujeto huyó, presuntamente ileso. El cadáver quedó tendido en el asfalto.

Al fallecido se lo identificó como Ezequiel Alejandro Loza, de 18 años, quien había sido alcanzado por un tiro que le ingresó por el parietal derecho de la cabeza, egresándole por el sector izquierdo del cráneo. A su lado tenía un revólver 38 largo.