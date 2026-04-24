Un concejal de La Libertad Avanza del partido de Presidente Perón fue detenido este jueves en San Vicente tras un operativo policial. Manejaba un auto con pedido de secuestro activo y documentación sospechosa en su poder. La detención tuvo lugar en un rutinario control vehicular llevado a cabo por el Comando de Patrullas en el cruce de la ruta 58 y Juan Pablo II, en San Vicente.

Allí, los efectivos interceptaron a Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, representante libertario e integrante del Concejo Deliberante de Presidente Perón. El funcionario que resultó detenido se trasladaba en un Renault Sandero azul oscuro. El funcionario quedó detenido y bajo sospecha por el origen del vehículo en el que se trasladaba y por el grado de responsabilidad en los papeles adulterados que presentó.

Tras detener al Sandero en el control, el Comando de Patrullas detectó que el auto estaba vinculado a una orden de secuestro vigente desde marzo de 2024, emitida por un juzgado federal de Lomas de Zamora. Tenía pedido de captura desde hace más de dos años.

En la inspección, además, surgieron irregularidades en la cédula automotor, – en su numeración -, lo que despertó sospechas sobre la autenticidad de la documentación presentada por el funcionario comunal. Luego de las inconsistencias detectadas, agentes policiales procedieron a la detención de Fernández y a secuestrar el Renault Sandero, que fue trasladado con el funcionario a una dependencia policial de la zona.

Según confirmaron, la investigación quedó en manos de la UFI descentralizada N°1 de San Vicente, mientras que la Justicia Federal dispuso avanzar bajo la figura de “encubrimiento” y profundizar las pericias para determinar si hubo utilización de documentación adulterada.