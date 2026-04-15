Un niño, de 5 años, sobrevivió de milagro en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora luego de quedar enganchado en las ruedas de un colectivo cuando bajaba y ser arrastrado varias cuadras sin que el conductor se diera cuenta. El hecho sucedió el mismo día en el que la neuróloga Bárbara Granado Schönholz murió en un caso similar en el barrio porteño de Villa Devoto.

Mientras continúa la conmoción por el fallecimiento de la profesional el viernes 10 de abril, ese mismo día un pequeño casi sufre las mismas consecuencias cuando se bajó de la línea 283 de colectivo con su abuela, el conductor aceleró, el menor quedó enganchado en la rueda derecha de atrás y fue arrastrado.

La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad y, el video registró la secuencia del niño siendo tirado por el colectivo. Los vecinos que observaron el hecho lograron que el chofer frene y allí constataron que el chico estaba en buen estado de salud y que solo había sufrido leves lesiones.

El pequeño fue atendido en el hospital local donde los médicos confirmaron que sufrió politraumatismos y quemaduras por los fuertes raspones.