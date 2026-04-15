El hombre acusado de abuso sexual contra su hija de 4 años, conocida como “Osita”, en Banfield fue finalmente condenado a 12 años de prisión en los Tribunales de Lomas de Zamora. Julián Canali, de 36 años, había sido declarado culpable por un jurado popular, en un fallo por mayoría: 11 de los 12 integrantes dieron por probado el hecho. Sólo restaba saber la pena que le correspondía.

Este martes por la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 de Lomas de Zamora confirmó la condena de Canali a 12 años de prisión, como autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y agravado por resultar el autor progenitor de la víctima”.

La pena fue levemente más alta que la que había pedido la fiscal Marcela Dimundo, quien había solicitado 11 años de prisión. La querella, en tanto, había exigido 18 años de cárcel, mientras que la defensa pidió el mínimo de 8 años.

En el fallo, el juez Nicolás Amoroso rechazó el planteo del Dr. Diego Raidán, abogado defensor de Canali, quien había solicitado la excarcelación de Canali hasta que quedara firme la pena o bien la prisión domiciliaria como alternativa a la detención.

De esta manera, el padre de “Osita” deberá cumplir la pena en forma efectiva en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense. Cabe recordar que Canali había afrontado todo el proceso en libertad y quedó detenido hace dos semanas, cuando el jurado popular lo declaró culpable.

Este juicio comenzó a gestarse hace ocho años, cuando una docente del jardín de infantes alertó a la madre de la menor sobre conductas inusuales en la niña. Desde entonces, la familia de la víctima, hoy de 13 años, atravesó un largo camino de pericias, postergaciones y dilaciones judiciales que finalizaron con este veredicto.

Tras conocerse la sentencia de 12 años de prisión efectiva, la familia de «Osita» volcó su emoción en las redes sociales, compartiendo un mensaje cargado de alivio tras casi una década de lucha. «Entre tanta porquería que pasa en torno a las infancias, hoy sentimos la justicia que merece cada uno de nuestros niños», expresaron, reflexionando sobre la vulnerabilidad de la víctima: «Pensamos qué le hubiera pasado a Osita si no hubiera tenido quien la defendiera. Hoy se hizo JUSTICIA POR ELLA».

En su declaración, destacaron que el motor principal para no bajar los brazos fue el amor de todo su entorno, desde los padres y abuelos hasta desconocidos que se sumaron a la causa. Asimismo, dedicaron un párrafo especial a su representante legal, la Dra. Samanta Pedrozo, a quien definieron como una pieza clave no solo por su capacidad técnica, sino por su calidad humana: «Tu corazón es inmenso, siempre te importó Osita y lo diste todo. Sos inteligente, instruida y con una empatía enorme».

Con el fallo ya firme y Canali tras las rejas, la familia cerró su descargo con una consigna que busca trascender su propio caso: «Hoy más que nunca gritamos que LOS NIÑOS NO SE TOCAN. Justicia por todas las infancias judicializadas».