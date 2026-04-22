La Justicia de Lomas de Zamora ordenó indemnizar a una mujer que había sido atacada por un perro en la localidad de Llavallol. Deberán pagarle más de 8 millones de pesos por las lesiones sufridas y los tratamientos que debió afrontar.

El hecho ocurrió el 19 de febrero de 2018 por la mañana. Una mujer de 57 años que se dedicaba a la venta de cosméticos se acercó a un taller de Llavallol para ofrecer sus productos. Al golpear las manos en la entrada, apareció un perro de gran tamaño y la atacó.Según denunció la señora, el can se le subió encima, la hizo caer al suelo y la mordió, provocándole lesiones en el cuerpo y daños en su prótesis dental. Una persona tuvo que retirar al perro, mientras el responsable del taller le dio una tela para contener la sangre.

De inmediato, la mujer fue con su odontóloga y asistió también a una sala de primeros auxilios para que le hicieran las curaciones correspondientes. Además, debió aplicarse la inyección antitetánica en un hospital.

La víctima decidió demandar a los dueños del perro y del taller, reclamando una indemnización por los daños físicos y psíquicos que sufrió, sumado al dinero que había gastado en tratamientos médicos y traslados a centros de salud. Explicó que la lesión impactó en su trabajo, ya que sufrió mareos, cefaleas y dolor maxilar, lo cual le dificultaba salir a vender como antes.

La Justicia remarcó que el «guardián» de un animal es responsable por el daño que este cause, salvo que pueda probar que el animal fue usado sin su consentimiento o que hubo culpa exclusiva de la víctima, algo que no sucedió en este caso.

Los intereses de la suma fijada comenzarán a computarse desde la fecha en que ocurrió el ataque y ordenó indemnizar a la víctima.