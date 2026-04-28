La Policía de la provincia de Buenos Aires desbarató un punto de comercialización de estupefacientes y detuvo a un hombre con dosis de pasta base en de San José, Partido de Almirante Brown. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Tercera de San José, tras tareas investigativas que permitieron establecer que en la intersección de Mitre y Benteveo funcionaba un lugar vinculado a la venta de droga.

Además, vecinos denunciaron que el involucrado efectuaba disparos al aire de manera frecuente, generando malestar y preocupación en la zona.

Los efectivos detuvieron al sujeto de 34 años, quien tenía en su poder 18 envoltorios de papel glasé con pasta base (4,8 gramos), dinero en efectivo por $25.000 y un teléfono celular. Además, fueron identificados un hombre y una mujer, ambos de 32 años.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Cebalo.