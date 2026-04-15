Las intensas lluvias que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron inundaciones y anegamientos en múltiples barrios y localidades, generando serios inconvenientes en el tránsito y el suministro eléctrico.

Más de 11 usuarios se encuentran sin luz, mientras que hay calles anegadas debido a las fuertes lluvias que se registraron en la madrugada de este miércoles en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que complican la circulación en diferentes puntos.

Eel ingreso al puente Pueyrredón, uno de los accesos principales entre Avellaneda y la Capital Federal, se encuentra completamente inundado, lo que complica el desplazamiento tanto de vehículos particulares como del transporte público. Incluso se registró un choque y un vuelco en Avenida General Paz y Panamericana, producto del asfalto resbaladizo por las lluvias.

Por su parte, la Avenida Hipólito Yrigoyen presentó demoras en el tránsito y grandes acumulaciones de agua, dificultando la circulación en uno de los corredores más transitados del sur.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la persistencia de lluvias intensas en la región, ya que el Área Metropolitana de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes lluvias. Las mismas continuarán durante todo el día y se esperan mayores caudales de agua durante esta mañana y en la noche, donde el pronóstico refieren a intensas lluvias.