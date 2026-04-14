El jueves y viernes, de 10 a 18 horas, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora será sede de la 1° edición de la Feria del Libro organizada por Córvidos. Este nuevo espacio cultural reunirá a más de 20 editoriales independientes y alternativas de distintos puntos del país, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad lectora y la producción editorial autogestiva.

La jornada inaugural del jueves 16 comenzará a las 10 con la apertura oficial, seguida por un espacio de micrófono abierto. El mediodía estará marcado por la charla abierta «Resistir en el ámbito de la edición artesanal», a cargo de Bruno Garay (Editorial Tubito), que incluirá sorteos para los presentes. Por la tarde, la agenda literaria se intensificará a las 14 con la presentación de El regreso de la noche de Marcelo Justo, presentado por Andrés Tacsir. A las 15 la actividad se diversificará con la presentación de Matorral (Ed. Flor del Ceibo) y el inicio del taller gratuito «Fanzines x la memoria», coordinado por Jesica de Ediciones Fanzines. El cierre del primer día contará con la presentación de Planificación o Dependencia a las 16:00 hs (Ed. Futuröck) y la esperada charla de Martín Kohan sobre su obra La separación a las 17.

El viernes 17, tras la apertura y el micrófono abierto matutino, la programación retomará su ritmo a las 12:00 hs con Soledad Bianchi y su charla «Pensar el cine: un recorrido por el devenir de lo cinematográfico». A las 13 hs, la Editorial Equidistancias e invitados especiales brindarán un espacio de reflexión sobre la publicación de autores migrantes. La tarde continuará a las 14 explorando «La palabra poética» junto a Sebastián Porrini, Diego Ortega y Alejandro G. Luna. A las 15 hs. erá el turno de la charla «Poesía y Crítica» con Fernando Bogado, Yael Tejero y Soledad Bianchi, mientras que a las 16 hs. Claudia Cortalezzi y Fabián Rossini profundizarán en el trabajo editorial y literario. Como cierre destacado, a las 17 se realizará una charla abierta sobre la vida y obra de Alejandra Pizarnik con la participación de Gabriela Borrelli, Alan Cabral y Agustina Paz de O.

Acompañando esta nutrida agenda, el público podrá recorrer los stands de editoriales como Maldita Poesía, Futuröck, Charco Editorial, Muchas Nueces, Flor del Ceibo, Entre Tantos, Bucanera, Cuarto Menguante, Hormigas Negras, Equidistancias, Miño y Dávila, Buena Vista, Coito Editorial, Editorial Tubito, Delibook, Sudestada, Cosa Seria / Confluencia, Luvina Editorial, Dualidad Editorial y Literatura en la Comunidad.

Con entrada libre y gratuita, esta iniciativa de Córvidos busca consolidarse como un hito cultural en la región, apostando a la construcción de una comunidad lectora activa en el sur del conurbano bonaerense.