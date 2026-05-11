Durante la madrugada del viernes y del sábado los nuevos efectivos policiales y móviles incorporados recientemente llevaron adelante tareas de prevención y controles en los distintos barrios y localidades del distrito, puntualmente en Longchamps, en Rafael Calzada y en Glew, y se están extendiendo a las otras localidades.

Las acciones forman parte del trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, luego de la inauguración de dos nuevas bases operativas en Ministro Rivadavia y Glew de la Policía Bonaerense encabezada el jueves por el gobernador Axel Kicillof junto al ministro de Seguridad Javier Alonso, el intendente interino Juan Fabiani y Mariano Cascallares.

En ese marco, quedó inaugurada en Ministro Rivadavia una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que cuenta con 150 efectivos divididos en tres turnos y destinados a intervenir en situaciones donde se ve afectada la convivencia en la vía pública. Asimismo, se puso en funcionamiento una nueva base del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en el barrio Santa Ana de Glew, integrada por 60 efectivos especializados.

A esto se suma la incorporación de nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención del delito y la puesta en funcionamiento de dos ambulancias de alta complejidad adquiridas por el Municipio de Almirante Brown.

También fueron presentadas nuevas dependencias policiales con asiento en Glew, con 30 efectivos; en Burzaco, con 38 hombres; y en Claypole, con otros 36 agentes destinados a reforzar las tareas preventivas y de seguridad en todo el distrito.

“Seguimos fortaleciendo el sistema de seguridad en nuestros barrios con más efectivos, nuevos móviles y herramientas que nos permiten profundizar las tareas de prevención en cada una de las localidades de Almirante Brown, gracias al trabajo articulado con Provincia”, destacó Mariano Cascallares.