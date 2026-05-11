El municipio de Almirante Brown, a través de su Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, anunció la realización de nuevos operativos de castración gratuita en la localidad de San Francisco Solano. Estas jornadas buscan facilitar el acceso de los vecinos a un servicio esencial que contribuye al control de la población de animales y mejora significativamente su salud.

Cronograma de atención

Los operativos se llevarán a cabo en dos puntos estratégicos de la localidad durante las próximas semanas de mayo:

Del 11 al 14 de mayo: En el Complejo Habitacional San Francisco Solano , ubicado en Cala 742 (frente a la Escuela N° 38).

En el , ubicado en Cala 742 (frente a la Escuela N° 38). Del 18 al 21 de mayo: En el Centro de Jubilados Santa Catalina, situado en El Pato 6347, entre El Zorzal y El Cóndor.

Requisitos y recomendaciones generales

Para garantizar el éxito de la intervención y la seguridad de las mascotas, los interesados deberán cumplir con las siguientes normas:

Horario y Registro: Los turnos se otorgan por orden de llegada con el animal presente. El registro comienza puntualmente a las 7:30 hs .

Los turnos se otorgan por con el animal presente. El registro comienza puntualmente a las . Cupos: Se atenderá un máximo de 50 animales por jornada .

Se atenderá un máximo de . Acompañantes: Se permite un animal por persona; en caso de traer más de una mascota, el vecino deberá asistir con un acompañante.

Se permite un animal por persona; en caso de traer más de una mascota, el vecino deberá asistir con un acompañante. Ayuno obligatorio: Los perros y gatos deben tener un ayuno de 12 horas de sólidos y líquidos antes de la cirugía para evitar complicaciones.

Los perros y gatos deben tener un ayuno de antes de la cirugía para evitar complicaciones. Traslado seguro: * Perros: Deben concurrir con correa y collar. Gatos: Es obligatorio trasladarlos dentro de una bolsa de red (tipo cebollera) y, preferentemente, en un transportador ventilado y limpio con una manta.

* Deben concurrir con correa y collar. Mantas: Se solicita llevar una manta individual para cada animal para el postoperatorio.

Se solicita llevar una manta individual para cada animal para el postoperatorio. Casos especiales: Las hembras preñadas o en celo también pueden ser castradas durante estos operativos.

Desde el municipio recordaron que la castración es una práctica fundamental de tenencia responsable e invitaron a toda la comunidad a participar de estas jornadas siguiendo estrictamente las recomendaciones sanitarias.