Personal del hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada le rindió un conmovedor homenaje al doctor Ángel Betular, ex Jefe del Servicio de Tocoginecología de ese centro de salud, ex presidente de Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires y docente de la Universidad de Buenos Aires.

Betular es una figura destacada en ginecología y obstetricia y es un histórico del hospital de Calzada. “Acompañó el crecimiento de la institución desde sus inicios y dejó una huella profunda en su historia», dijeron desde el hospital.

Como reconocimiento a su trayectoria, compromiso y calidad humana, se descubrió una placa en su honor y la Sala de Maternidad llevará a partir de ahora su nombre, en un gesto que refleja el respeto y el afecto de toda la comunidad hospitalaria.

“Agradecemos profundamente su vocación, dedicación y aporte a la salud. Le deseamos una nueva etapa llena de bienestar y el descanso merecido. ¡Feliz jubilación, Dr. Betular!”, le desearon sus compañeros y compañeras, ante la emoción del médico.