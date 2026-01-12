El Municipio de Almirante Brown remarcó que el sistema de Telemedicina, disponible a través de la aplicación “Brown Previene”, registró 15.339 atenciones efectivas durante 2025 y destacó que solo en el transcurso del mes de diciembre se concretaron cerca de mil consultas. Este servicio gratuito permite a los vecinos y vecinas del distrito acceder a consultas virtuales las 24 horas, todos los días del año, mediante videollamadas con profesionales de la salud. Las atenciones incluyen pediatría (de 0 a 14 años), clínica médica (a partir de los 15 años) y salud mental (mayores de 16 años).

Además, la plataforma posibilita la gestión de recetas digitales, órdenes médicas, certificados y el intercambio de documentación, consolidándose como una herramienta clave para ampliar el acceso a la atención sanitaria.

¿Cómo utilizar la Telemedicina?

Los vecinos pueden descargar la aplicación “Brown Previene” desde la tienda de Android o IOs y seleccionar la opción “Telemedicina” desde la pantalla principal. Luego, deberán registrarse con su DNI como usuario y una contraseña, e iniciar la videollamada indicando el tipo de consulta: pediatría, clínica médica o salud mental. En pocos segundos, serán atendidos por un profesional, permitiendo una atención rápida y segura desde el celular.

