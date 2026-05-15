Un equipo de dos graduados y un docente de la Licenciatura en Sistemas de nuestra Universidad desarrolló una plataforma web que permite visualizar datos meteorológicos en tiempo real para mejorar la gestión de riesgos en la provincia de Buenos Aires. El sistema ya se encuentra operativo en los servidores del Ministerio de Seguridad bonaerense y es utilizado por áreas de Defensa Civil.

El proyecto fue articulado junto a la Universidad Nacional del Sur y surgió a partir de una necesidad concreta detectada en Bahía Blanca luego de las inundaciones y eventos climáticos extremos que afectaron a la ciudad.

“A partir de esa problemática, nos convocaron para ver cómo generar un software que permita visualizar en primera instancia las estaciones que ya tienen y, a futuro, integrar información de toda la provincia de Buenos Aires”, explicó Nicolás Pérez, docente de la Licenciatura en Sistemas de la UNLa y uno de los responsables del desarrollo.

La iniciativa comenzó a tomar forma luego de que áreas de Defensa Civil manifestaran dificultades para acceder de manera centralizada a información meteorológica confiable y actualizada en tiempo real. A partir de contactos con investigadores del CONICET Bahía Blanca, que ya contaban con datos disponibles pero sin herramientas de visualización adecuadas, se impulsó la creación de la plataforma.

Actualmente el sistema funciona con estaciones meteorológicas automáticas ubicadas en Bahía Blanca, aunque ya fue diseñado para integrar nuevas estaciones en toda la provincia sin necesidad de realizar modificaciones estructurales.

La herramienta permite visualizar variables meteorológicas como temperatura, presión atmosférica, precipitación acumulada, temperatura de rocío, dirección e intensidad del viento, con actualizaciones que van de uno a diez minutos según cada estación.

Además, el sistema fue diseñado para incorporar también datos hidrológicos y otras variables vinculadas a la gestión de riesgos.

El software comenzó a utilizarse oficialmente semanas atrás, cumpliendo con los plazos establecidos por el proyecto, y actualmente el acceso está restringido a personal autorizado de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires.

Según explicó Pérez, la plataforma funciona como una herramienta complementaria para el monitoreo y validación en tiempo real de alertas meteorológicas emitidas por organismos oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional.

“Permite verificar si los fenómenos previstos efectivamente están ocurriendo, evaluar si su intensidad es mayor o menor a la pronosticada y analizar además su distribución espacial”, señaló.

Como ejemplo, explicó que ante una alerta por precipitaciones intensas el sistema posibilita monitorear en tiempo real cuándo comienzan las lluvias, cómo evolucionan los acumulados y si efectivamente se alcanzan los valores previstos para determinada región.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue el corto tiempo de ejecución y el presupuesto reducido con el que se desarrolló la plataforma. “Lo pautamos en tres meses y se hizo el desarrollo completo. Para este tipo de productos, es prácticamente un tiempo récord tenerlo operativo”, destacó Pérez.

El desarrollo demandó alrededor de 4 millones de pesos, un monto significativamente menor al que suelen requerir este tipo de soluciones tecnológicas.

La implementación también implicó resolver distintas exigencias vinculadas a la seguridad informática y a la integración con sistemas estatales.