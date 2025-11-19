La competencia de freestyle conocida como «Halabalusa«, anunció su regreso a Claypole a la Plaza Halabalusa Underground de Claypole con el torneo de freestyle 3 vs 3 más esperado, cargado de historia y una bolsa de premios significativa. La competencia, conocida como la cuna local del freestyle, congregará a talentos emergentes y a figuras consagradas de la escena para una jornada memorable.

El festival «Halabalusa» es mucho más que una simple batalla de rap; es un hito cultural. En 2010 un grupo de jóvenes crearon en Burzaco el mítico festival. Con el tiempo se consolidó como una de las competencias pioneras y más influyentes del under argentino, teniendo como escenario la sombra de los eucaliptos que bordean las vías del tren de Claypole. Este semillero forjó a grandes protagonistas, incluyendo al campeón mundial y bicampeón nacional Dtoke, además de figuras de la talla de Klan y Duki, demostrando la importancia de Halabalusa para la constitución del freestyle en el país.



El evento de este domingo pondrá en juego una bolsa de $750.000 en efectivo. Los campeones se llevarán $600.000 y el segundo puesto obtendrá $150.000 y merchandising.

Las inscripciones para la batalla 3 vs 3 se realizarán de de 14 15 en la Plaza Halabalusa Underground. La jornada contará con un staff de primer nivel: Alcazone en los beats, y el hist será Biche Pmc y Klan. El jurado oficial estará conformado por tres íconos de la escena: Sstuartinfk, Markitosdelhala y Nucleoakatintasucia.

Este encuentro no solo celebra la última fecha del año, sino que reafirma a Claypole como un epicentro vibrante y esencial del freestyle argentino.